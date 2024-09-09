Франция всухую обыграла Бельгию в Лиге наций

Сборная Франции обыграла команду Бельгии в Лиге наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лионе и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе французов отличились Рандаль Коло Муани (30-я минута) и Усман Дембеле (57-я минута).

Французы и бельгийцы выступают в группе 2 Лиги А. Вместе с ними там играют команды Италии и Израиля. Ранее 9 сентября итальянцы победили израильтян со счетом 2:1. Италия возглавляет турнирную таблицу с 6 очками. Французы также набрали 6 очков и располагаются на второй строчке. Далее идут бельгийцы (3 очка) и израильтяне (0 очков).

Действующим чемпионом Лиги наций является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы победили Хорватию.