Аршавин: Болельщики "Зенита" вряд ли примут Соболева

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин считает, что болельщики команды из Санкт-Петербурга не смогут принять пришедшего из "Спартака" нападающего Александра Соболева.

Соболев стал игроком "Зенита" в конце августа, подписав контракт с командой на три года с возможностью продления еще на сезон. На днях болельщики "Зенита" отметились скандированием оскорбительных кричалок в адрес новичка команды на матче "Зенита-2".

Заместитель генерального директора петербургского "Зенита" по спортивному развитию, бывший игрок команды Андрей Аршавин считает, что болельщики могут не принять Соболева.

"Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли? Это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в "Зените", потом в "Спартаке" и возвращался. А Соболев - игрок "Спартака", плюс неприятная стычка. То, что фанаты "Зенита" с "Виража" не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матче Кубка России ему будет не сладко. А он как раз в матче Кубка и может дебютировать в основном составе", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Он добавил, что болельщики не любили и Дзюбу, который также пришел из "Спартака", но это не мешало форварду забивать много голов и приносить команде титулы.