Дидье Дешам отреагировал на критику в свой адрес

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о свисте болельщиков перед матчем 2-го тура Лиги наций УЕФА с Бельгией (2:0).

«Я не слышал свиста со стороны болельщиков. Но что касается критики в мой адрес — я не буду утверждать, что родился с иммунитетом к ней, ведь она является неотъемлемой частью футбольной игры. Я полностью погружён во всё, что происходит, и это моя ответственность. Критика не оказывает прямого влияния на меня лично, но она затрагивает игроков и общую атмосферу… Пусть люди выражают своё недовольство и разочарование, я это понимаю. Однако, когда игроки находятся на поле, я не думаю, что это идёт на пользу сборной Франции», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, на 30-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. Следующим на 57-й минуте встречи отметился Усман Дембеле, забив гол в девятку.