В "Юнайтед" готовы обсудить со "Спартаком" возвращение Промеса в Россию

Футбольный клуб "Юнайтед" из ОАЭ готов обсудить возвращение нидерландского нападающего Квинси Промеса в московский "Спартак", когда это станет возможно. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Юнайтед" Илие Чебану.

5 сентября "Юнайтед" подписал контракт с Промесом, который летом покинул "Спартак".

"Когда появилась идея с подписанием контракта с Квинси, мы позвонили в "Спартак", сообщили об этом. В "Спартаке" обрадовались, дальше мы уже с Квинси сами все детали закрывали. "Спартак" следит за его ситуацией, общается с его агентом, - сказал Чебану. - Если есть какой-то интерес к Квинси, если это будет возможно, то со всеми клубами готовы обсудить, как реализовать трансфер. Наш клуб же тоже заинтересован в том, чтобы была какая-то выгода из всего. Если будет возможен его трансфер, то будем обсуждать это со "Спартаком" или другими клубами".

29 февраля Промес был задержан в Дубае, в мае футболист был отпущен из-под стражи, он ожидает вердикта суда об экстрадиции. По данным СМИ, в Дубае он проходил обвиняемым по делу о дорожно-транспортном происшествии. Это дело было закрыто 1 мая, однако нападающий был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. 1 июля московский "Спартак" объявил об уходе футболиста в связи с истечением контракта.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало для него девятилетнего наказания. Сам футболист не присутствовал на заседании. Позднее он был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в апелляционном суде Амстердама. Там же на стадии апелляции находится и другое дело в отношении игрока - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить родственнику компенсацию.

Промесу 32 года, он вернулся в "Спартак" в 2021 году. Ранее нидерландец выступал за столичную команду с 2014 по 2018 год. В составе "Спартака" он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За красно-белых Промес провел 235 матчей, в которых забил 114 мячей. Он занимает шестое место по количеству голов за клуб в истории.