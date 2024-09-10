«Глушаков не за спасибо поехал». Ефремов рассказал о зарплатах в костромском «Спартаке»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий в составе медиаклуба «Амкал», рассказал о зарплатах в костромском «Спартаке», выступающем во Второй лиге.

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«Если тебе в Первой лиге платят 300 тысяч — уже отлично. А в Костроме, во Второй лиге, некоторые пацаны получают по полмиллиона в месяц. В клуб зашёл «Совкомбанк», вливают серьёзные деньги. Думаю, Глушак туда не за спасибо поехал. Правда, тренировки там бывают странные. На прошлых зимних сборах ребята две недели ездили на велосипедах, даже не выходя на поле. Но за такие деньги можно и потерпеть», — приводит слова Ефремова Sport24.

Ранее футболист выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Слован Либерец», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов» и «Акрон». Также в активе футболиста есть один матч в составе основной сборной России. В составе армейцев Ефремов трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок страны, а также один раз стал победителем Кубка России. Всего в составе красно-синих Дмитрий провёл 54 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.