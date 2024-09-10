ФИФА разрешила протестировать во Франции систему объявления решений после VAR

Международная федерация Футбола (ФИФА) разрешила протестировать во Франции систему объявления на стадионе решений арбитров после просмотра VAR, сообщает RMC Sport со ссылкой на главу Федерации футбола Франции (FFF) Филиппа Диалло.

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Звуковая система позволяет судьям обращаться к публике на трибунах и к телезрителям в случае использования видеопомощи (VAR). С весенней части сезона‑2023/24 система действует на матчах чемпионата и Кубка России в рамках эксперимента, который проводят ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

— Был опыт использования сисстемы на чемпионате мира среди юношей до 20 лет в Аргентине и чемпионате мира среди женщин в Австралии. Мы ухватились за возможность сказать, что такое улучшение диалога между судьями и публикой должно быть и на наших соревнованиях, — сказал Диалло.

По словам президента FFF, теперь Профессиональная футбольная лига (LFP) должна принять меры, чтобы эта новая функция появилась в Лиге 1 и Лиге 2.

— Наши судьи очень быстро прошли обучение. Теперь дело за LFP, — добавил Диалло.

При этом глава FFF отметил, что IFAB отказался разрешить полноценную работу системы, которая позволила бы зрителям слышать арбитра на протяжении всего матча.

Новый сезон в чемпионате Франции стартовал 16 августа.