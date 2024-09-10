«Тренировки не будет — давайте кидать фрисби». Шунин — о «Динамо» перед вылетом из РПЛ

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился воспоминаниями о сезоне, когда бело-голубые вылетели из Российской Премьер-Лиги.

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— Тот сезон, когда вы вылетели – как это было?

— Предсезонку проводил Черчесов ― мы обыграли «Монако», «Аякс». А потом изменился курс, новым тренером поставили Кобелева, начали уходить футболисты. Зимой Кокорин и Жирков ушли в «Зенит», мы были уже около зоны вылета, а ситуацию пустили на самотёк. Было ощущение, что никому и не нужно было, чтобы мы выигрывали, остались в РПЛ. У команды не было духа победителей – мы не знали, как выигрывать. И я помню, что за три тура до конца, после поражения от «Спартака», уволили Кобелева и поставили тренера из дубля ― Чикишева. За три дня до решающего матча с «Зенитом» он говорит: «Осталась последняя игра. Вам сейчас не надо тренироваться. Главное ― поддерживать форму. Выйдем и выиграем». Денисов сказал: «Какие выходные? Нам тренироваться надо». А на предыгровой тренировке Чикишев говорит: «Ребят, тренировки не будет ― давайте возьмём фрисби и будем его кидать». Я понимаю, что он хотел снять стресс, разбавить атмосферу этой тарелочкой, но ход не сработал. Мы так и не сыграли, потому что все сказали, что надо тренироваться, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.