«Спартак» объявил о переходе 26-летнего португальского вингера

Московский «Спартак» объявил о переходе 26-летнего португальского защитника Рикарду Мангаша. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с футболистом подписан на два года. Сумма трансфера, по неофициальным данным, оценивается в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Мангаш играл за «Виторию Гимарайнш». В десяти матчах он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Помимо этого, вингер выступал португальские клубы «Авеш» и «Боавишта», а также за французский «Бордо».

Ранее стало известно о переходе бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса в клуб второго дивизиона ОАЭ. 32-летний футболист подписал контракт с «Юнайтед» из Дубая.