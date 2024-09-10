Карасев рассудит матч команды Роналду

Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». Об этом сообщает «РИА Новости».

Матч состоится 13 сентября на домашнем стадионе «Аль-Насра», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Также в составе «Аль-Насра» выступают Нголо Канте, Эмерик Лапорт и Марсело Брозович. За «Аль‑Ахли» играют Роберто Фирмино, Эдуар Менди, Айвен Тоуни, Рияд Марез и Франк Кессье.

Напомним, что обмен арбитрами для обслуживания игр Российской премьер-лиги и высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии происходит в рамках соглашения о сотрудничестве в области судейства между РФС и Федерацией футбола Саудовской Аравии, который был подписан в октябре 2023 года. В прошлом сезоне Карасев отработал несколько матчей первенства.