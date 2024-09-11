Стал известен лучший игрок Ла Лиги в августе

17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком чемпионата Испании в августе. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

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Ямаль в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн. Ламин Ямаль установил рекорд по голевым действиям в чемпионате Испании до достижения 18 лет. Ямаль стал самым молодым номинантом на «Золотой мяч» в истории, а также самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

«Барселона» после четырёх туров чемпионата Испании занимает первое место, набрав 12 очков.