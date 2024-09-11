Тренера вратарей сборной России назвали топ-специалистом

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов стал одним из лучших наставников в карьере голкипера «Торпедо» Егора Бабурина. Об этом вратарь рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«Виталий Кафанов — один из лучших тренеров в моей карьере. На днях созванивались с ним, пообщались, когда он вернулся с матча сборной. Знаю, что он до сих пор следит за мной, пожелал мне удачи перед игрой с «Арсеналом», — сказал Бабурин.

По словам голкипера, у него остались самые теплые чувства от работы с Кафановым. Бабурин назвал специалиста топ-тренером.

Егор Бабурин играет за «Торпедо» с июля 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду девять матчей, в которых пропустил семь мячей. Также в трех играх он сохранил ворота в неприкосновенности. С Кафановым Бабурин работал в казанском «Рубине» и в «Ростове».

Виталий Кафанов входит в тренерский штаб Валерия Карпина как в национальной команде, так и в «Ростове». С 2002 по 2013 год он помогал в «Рубине» Курбану Бердыеву, вместе с ним казанская команда дважды стала чемпионом России.