Тони Кроос откроет новый футбольный клуб в Мадриде

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос планирует открыть новый футбольный клуб в Мадриде. Об этом сообщает Marca.

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По информации источника, клуб будет называться в честь футболиста — «Тони Кроос». Сообщается, что он будет ориентирован на детей.

Последние несколько недель Кроос вёл переговоры с официальными лицами Королевской федерации футбола Мадрида и спортивного клуба «Энсинас де Боадилья».

Напомним, последний матч в профессиональной карьере Крооса состоялся на чемпионате Европы — 2024. В четвертьфинале турнира сборная Германии встречалась с испанской национальной командой. Бундестим уступила со счётом 1:2.

Полузащитник провёл 754 игры в клубной карьере (73 гола и 166 ассистов), завоевав 33 трофея. Также Кроос принял участие в 113 встречах в составе сборной Германии (17 голов и 21 ассист). Немецкий хавбек стал чемпионом мира в 2014 году.