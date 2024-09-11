Лахиялов высказался о том, кто виноват в развале «Анжи»

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов ответил на вопрос о виноватых в проблемах клуба.

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— Раз уж подняли тему Керимова, то нет ощущений, что проблема с его «Анжи» как раз в том, что он совсем не двигался так, как Галицкий, а делал ставку только на покупку больших звёзд, после чего пузырь лопнул?

— Это скорее к вопросу о том, что Керимов выделял очень большие средства на развитие «Анжи» и футбола в республике. Стадион и академию построил. Но менеджмент безответственно отнёсся к финансам, которые давал Керимов. Это и есть основная причина того, что он разочаровался в менеджменте, которому доверял.

— Вы имеете в виду Германа Ткаченко (являлся членом совета директоров «Анжи». — Прим. «Чемпионата»), как понимаю?

— Всех, кто был причастен к чемоданам с деньгами. Все виновны в развале «Анжи». Тем более, судя по Керимову, он был готов потратить любые финансы, но ему нужен был результат. Когда его не было и развития не было, у него возникло разочарование, — приводит слова Лахиялова «Матч ТВ».

Напомним, Шамиль Лахиялов выступал в составе «Анжи» с 2003 по 2007 год, а также с 2011-го по 2012-й. За это время форвард успел провести за махачкалинский клуб 144 матча, в которых забил 39 голов. Также Лахиялов выступал за азербайджанский клуб «Шафа», махачкалинское «Динамо», «Сатурн», «Терек» и «Крылья Советов».