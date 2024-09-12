Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева

Фанаты московского «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес бывшего нападающего команды Александра Соболева в матче звезд, посвященном десятилетию открытия домашнего стадиона красно-белых. Об этом сообщает РИА Новости

Болельщики также скандировали оскорбительные кричалки в адрес футболиста. Отмечается, что они делали отсылки к фразе Соболева о том, что он «спартаковец до мозга костей».

Встреча завершилась победой команды Олега Романцева над командой действующего главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича со счетом 3:2.

30 августа Соболев перешел из «Спартака» в петербургский «Зенит». Он выступал за московский клуб с 2020 года. Сумма трансфера форварда оценивается в 10 миллионов евро.