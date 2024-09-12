Зинедин Зидан назвал лучший стадион, на котором ему доводилось играть

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о лучшем стадионе, на котором француз, будучи футболистом, выступал в своей карьере.

«Лучший стадион? «Бернабеу»! Это топ, топ, топ… Для меня «Сантьяго Бернабеу» — номер один. Люди, стадион, всё, история клуба — всё самое лучшее», — приводит слова Зидана Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

Будучи игроком, Зидан защищал цвета «Канна», «Бордо», «Ювентуса» и «Реала». ФИФА трижды объявляла его лучшим футболистом года. Зидан завершил карьеру игрока в 2006 году.