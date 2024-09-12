Игорь Лебеденко рассказал, как его выгнали из основы из-за шапки

Экс-нападающий раменского «Сатурна» Игорь Лебеденко рассказал о трениях с главным тренером подмосковной команды с августа 2008 года по май 2009 года немцем Юргеном Рёбером.

© Championat.com

– В «Сатурне» поменялось руководство, и меня вернули в основную команду. Я нормально тренировался, но Рёберу не понравилось, что я был в шапке. Он попросил меня снять, а я не захотел. Какая ему разница, в шапке или без. Так что меня вернули из дубля, я чуть поиграл – и обратно из-за шапки.

– Для вас не снимать было вопросом принципа?

– Да. Ну какая разница, в шапке запрещено тренироваться, что ли? Но если надо придраться, можно и до двери докопаться. Если футболист не понравился, надо честно ему сказать. Это лучше, чем придумывать какие-то истории, — рассказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

41-летний Игорь Лебеденко выступал за раменский «Сатурн» с июля 2006 года по январь 2009 года. В 62 матчах за подмосковный клуб во всех турнирах форвард забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Полное интервью с Игорем Лебеденко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.