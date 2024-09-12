«Потерял и деньги, и друзей». Лебеденко рассказал о проблемах при займах

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о вложениях в бизнес.

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– Некоторые футболисты к концу карьеры потратили едва ли не всё, что заработали. А вы вкладывались в какой-то бизнес?

– Да, но перестал. Была серия неудач. Друзья или друзья друзей предлагали какие-то направления, где вроде всё должно было сложиться хорошо, а получалось наоборот. Считаю, футболистам не стоит таким заниматься. Лучше оставлять деньги в банке, в акциях, в крипте или вкладывать в недвижимость. Последнее время много сил потратил, чтобы вернуть займы, которые давал. Где были бумаги – там ещё хотя бы можно доказать через суды и приставов. А когда договаривался с близкими, то документов не было – просто потерял и деньги, и друзей.

– Что с ними происходило?

– Просто растворялись. Самое обидное, когда понимаешь, кто в какую сумму оценил нашу дружбу. Кто-то, например, в миллион рублей. Знал человека со школьной скамьи. Ещё с одним другом вместе учились и играли. Бывало, что обращался знакомый друга, но там хотя бы подписывали бумаги. Футболисты финансово безграмотны, и люди этим пользуются. Многие игроки увлекаются ставками, хоть это и запрещено. Возможно, однажды кто-то сможет признаться, как его затягивает. Для молодого поколения это было бы полезно, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.