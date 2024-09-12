Главный тренер «Крыльев Советов»: почему не пытались подписать Дзюбу и Соболева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему самарский клуб не пытался подписать нападающих Артёма Дзюбу и Александра Соболева. По словам тренера, «Крылья» никогда не рассматривали кандидатуры упомянутых игроков. Первым приоритетом для них был Иван Сергеев из «Зенита».

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