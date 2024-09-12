Артета продлил контракт с «Арсеналом» на три года

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета продлил контракт с клубом на три года. Об этом сообщил New York Times.

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Отмечается, что предыдущий контракт Микеля Артеты истекал в конце этого сезона, но обе стороны предприняли шаги, чтобы устранить любую неопределённость, и теперь он продлён на три года. Новое соглашение позволит тренеру работать в «Арсенале» до 2027 года. Испанский тренер возглавил английский клуб в 2019 году.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за три матча. На первой строчке располагается «Манчестер Сити», у которого девять очков. В ближайшем туре «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» 15 сентября.