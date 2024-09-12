Назван новый клуб Дзюбы

Журналист Карпов сообщил, в каком клубе РПЛ Дзюба продолжит карьеру. Форвард уже проходит медосмотр
Российский нападающий Артем Дзюба нашел себе новую команду. Как утверждает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, 36-летний форвард подпишет контракт с новичком РПЛ "Акроном". Сейчас Дзюба проходит медицинское обследование перед переходом. Соглашение будет рассчитано до конца сезона.
Напомним, Дзюба находится без клуба с июня этого года, когда у него истек срок действия трудового договора с московским "Локомотивом". В СМИ ранее была информация, что футболист может продолжить карьеру в чемпионате Китая.
"Акрон" в текущем сезоне РПЛ в семи турах набрал пять баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.