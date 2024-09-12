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Объявлена бригада арбитров на матч ЦСКА — «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 13, 14 и 15 сентября.

Объявлена бригада арбитров на матч ЦСКА — «Зенит»
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13 сентября (пятница)

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

14 сентября (суббота)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Михаил Иванов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Фёдоров АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Факел» – «Пари НН»: судья – Артём Любимов, помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Максим Ковалев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Александр Колобаев.

15 сентября (воскресенье)

«Динамо» Москва – «Ахмат»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Мацюра.

«Акрон» – «Химки»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Владимир Казьменко.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Олег Соколов.

Футбол
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Павел Кукуян
Николай Волошин
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Егор Болховитин
Алексей Амелин
Василий Казарцев
Александр Колобаев
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Алексей Стипиди
Евгений Кукуляк
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Александр Гвардис
Артур Федоров
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Константин Шаламберидзе
Юрий Карпов
Владимир Москалев
Дмитрий Жвакин
Владислав Безбородов
Роман Галимов
Артем Чистяков
Евгений Турбин
Виталий Мешков
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Сергей Мартынов
Андрей Фисенко
Алексей Сухой
Александр Богданов
Сергей Куликов
Алексей Ширяев
Игорь Панин
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