Захарян рассказал о задачах «Реал Сосьедада» на сезон

Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян рассказал, что в нынешнем сезоне команда ставит перед собой цель как минимум попасть в еврокубки. Его слова приводит "Матч ТВ".

"Все понимают, что начало сезона не удалось. Однако паники нет, все работают на пределе. Задача на сезон - минимум попасть в еврокубки", - заявил Захарян.

"Реал Сосьедад" приобрел 21-летнего игрока у московского "Динамо" прошлым летом за 13 млн евро. Футболист выходил на поле в 40 матчах прошлого сезона во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами, но пока не завоевал места в основном составе баскского клуба.

В начале августа футболист получил повреждение на тренировке и был прооперирован.

В текущем сезоне чемпионата Испании "Реал Сосьедад" занимает 12-е место, набрав четыре очка. На первой строчке идет "Барселона", набрав 12 баллов.