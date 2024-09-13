ЦСКА отстранил допустившего уход в «Спартак» футболиста

Московский футбольный клуб ЦСКА отстранил от тренировок вратаря Илью Помазуна, допустившего уход в «Спартак». Об этом сообщил агент игрока Алексей Сафонов. Lenta.ru

«Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача — не навредить», — заявил агент. Газета.Ru

Последние четыре сезона 28-летний голкипер выступал на правах аренды за «Урал». Его контракт с армейцами рассчитан до 2028 года. Sports.ru