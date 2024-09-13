Кузяев объяснил, почему решил сменить чемпионат России на французскую лигу

Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что переход во французский «Гавр» был обусловлен желанием попробовать свои силы в новом чемпионате.

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Кузяев родился в Набережных Челнах. В своей профессиональной карьере выступал за «Карелию», «Нефтехимик», «Терек» (ныне «Ахмат») и «Зенит», а с 2023 года является футболистом французского «Гавра».

— В Питере я провел потрясающие шесть лет, из которых пять раз становился чемпионом. Вопрос в том, что я всю карьеру был в России — Вторая лига, Первая лига, «Ахмат», «Зенит». Оглядываясь назад, это было классно. Но я понял, что хочу нового вызова не только в плане футбола, но и в плане личностного роста как человек.

— Выйти из зоны комфорта?

— Отчасти. Но не сказал бы, что в «Зените» я чувствовал себя полностью комфортно. Сами понимаете, какая там конкуренция. Одно поражение — сразу критика, предложения распродать половину команды. <…> Мне просто захотелось чего‑то нового. Чемпионат Франции — это возможность сыграть против «Марселя», «Монако», «ПСЖ». Для меня это вызов, который был крайне необходим на этом этапе жизни. Именно в этот момент я решил для себя, что назад дороги нет.

— Кто самый космос, против кого удалось сыграть за этот год?