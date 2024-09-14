Полузащитник "Краснодара" Кривцов отправлен во вторую команду

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов отправлен во вторую команду. Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая.

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По его словам Кривцов, который принимал участие в матче сборной России против Вьетнама, завершившемся победой россиян со счетом 3:0, в эти выходные будет играть за "Краснодар-2".

"Кривцов едет на игру с "Краснодар-2". Его сослали в "Краснодар-2". Я не знаю, из-за чего", - заявил Гурцкая в эфире ютуб-шоу "Это футбол, брат!".

Он предположил, что футболист мог каким-то образом нарушить дисциплину в команде.

"Краснодар" в восьмом туре РПЛ в субботу играет против "Ростова", а "Краснодар-2" в рамках Второй лиги встретится с "Динамо" из Брянска.