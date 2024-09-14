В РФС высказались о будущем сборной России в случае отстранения до 2028 года

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о том, что будет, если со сборной России не снимут отстранение к чемпионату Европы 2028 года. Его слова приводит «Чемпионат».

Митрофанов заявил, что национальная команда будет стараться попасть на Евро.

«Но если вдруг не удастся, значит, будут товарищеские игры», — посчитал он.

Ранее глава РФС Александр Дюков оценил шансы сборной России выступить на чемпионате мира 2026 года. Он заявил, что такая вероятность есть.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.