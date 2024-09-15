Артем Дзюба дебютировал за «Акрон» в матче РПЛ

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба вышел на замену в домашнем матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок". Матч проходит в Самаре.

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Дзюба появился на поле на 65-й минуте, заменив Ивана Тимошенко. Футболист перешел в "Акрон" 12 сентября, подписав контракт до конца сезона.

Дзюбе 36 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30). Нападающий является четырехкратным чемпионом России в составе петербургского "Зенита", дважды побеждал в кубке страны, четыре раза выигрывал Суперкубок России. В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира.