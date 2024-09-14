«Зенит» обыграл ЦСКА в гостевом матче чемпионата России по футболу

Футболисты петербургского "Зенита" в гостях со счетом 1:0 обыграли московский ЦСКА в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

Единственный гол на 43-й минуте забил аргентинец Лусиано Гонду. Нападающий забивает во второй игре подряд после перехода в "Зенит".

Дебютный официальный матч в составе "Зенита" провел нападающий Александр Соболев, он вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте. Форвард перешел в "Зенит" 30 августа, ранее с 2020 года он выступал за московский "Спартак", с которым стал обладателем Кубка России (2022). В составе ЦСКА дебютировал нападающий Сауль Гуарирапа, игрок перешел в армейский клуб на правах аренды из "Сочи".

Благодаря этой победе "Зенит" обошел московский "Локомотив" и поднялся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы набрали 20 очков. ЦСКА с 13 очками остался на пятой строчке.

В следующем туре "Зенит" 21 сентября дома сыграет с воронежским "Факелом", ЦСКА в тот же день в гостях встретится с казанским "Рубином". Кроме того, на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, "Зенит" 17 сентября примет "Рубин", ЦСКА 18 сентября дома сыграет с "Краснодаром".

В другом матче игрового дня воронежский "Факел" сыграл вничью с "Пари Нижний Новгород" со счетом 0:0.