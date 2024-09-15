«Барселона» одержала пятую победу подряд на старте сезона Примеры

«Барселона» победила «Жирону» в выездном матче 5‑го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе каталонцев дублем отметился Ламин Ямаль, еще по голу забили Даниэль Ольмо и Педри.

У хозяев отличился Кристиан Стуани.

С 86‑й минуте «Барселона» играла в меньшинстве после удаления полузащитника Феррана Торреса. «Барселона» одержала пятую победу в пяти матчах и занимает первое место в таблице с 15 очками. «Жирона» идет седьмой (7).

В другом матче игрового дня «Сельта» дома победила «Вальядолид» со счетом 3:1.

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