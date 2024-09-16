Тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд своей карьеры

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги – 2:0. Для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти этот матч стал 32-м подряд без поражений, что стало его новым личным рекордом.

В последний раз «Реал» под руководством итальянского специалиста проигрывал в январе этого года в матче против «Атлетико» (2:4).

Предыдущую свою лучшую беспроигрышную серию Анчелотти установил также в «Реале» – в сезоне-2013/2014 (31 матч).

Напомним, в матче с «Реалом Сосьедад» за мадридцев отличились Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Оба футболиста забили с пенальти. Следующий матч команда проведёт со «Штутгартом» в рамках Лиги чемпионов. Игра состоится завтра, 17 сентября.