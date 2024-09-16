Семшов о «Динамо»: такая расхлябанность непозволительна

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов раскритиковал московское «Динамо» по итогам матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Напомним, бело-голубые вели со счётом 2:0, после чего позволили сопернику восстановить статус-кво (2:2). Но в конечном итоге «Динамо» всё-таки одержало победу — 4:2.

© Чемпионат.com