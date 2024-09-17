В ЦСКА объяснили, почему не стали подписывать Джикию и Миранчука

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв рассказал, почему клуб не пытался заполучить Антона Миранчука и Георгия Джикию.

© Чемпионат.com

«По Миранчуку было сразу озвучено, что в России он варианты не рассматривает. В таких случаях возможен только внезапный переход в «Зенит». Там было чёткое желание игрока уехать за рубеж.

Что касается других свободных агентов, Джикия — это исключено. Если от нас в «Спартак» игроки ещё могут переходить, если у них есть большое желание, то в обратном направлении мы очень принципиальны в этом вопросе и стараемся наших болельщиков не подводить и бывших капитанов принципиальных соперников себе не брать», — сказал Шевелёв в программе «Итоги» на YouTube-канале «Это футбол, брат».