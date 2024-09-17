В РФС оценили возможность проведения матчей сборной России с Китаем и Бразилией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о том, как ведется работа по организации товарищеских матчей сборной России с Бразилией и Китаем.

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Сборная России на товарищеском турнире в Ханое 5 сентября разгромила команду Вьетнама со счетом 3:0. Игру со сборной Таиланда 7 сентября отменили из‑за тайфуна.

— Когда можно ждать матчи с Бразилией и Китаем, учитывая, что это наши партнеры по БРИКС? Есть какие‑то подвижки?

— Чтобы определиться, с кем мы можем играть, нужно исходить из графика официальных матчей каждой сборной. Сборная Китая в настоящий момент играет отбор на ЧМ‑2026. Соответственно, они сыграют матчи в сентябре, октябре и ноябре. После этого будет понятно дальнейшее расписание. До этого момента о чем бы то ни было разговаривать с ними не имеет смысла. Похожая ситуация есть и в Бразилии. Но, согласитесь, Бразилия — это сборная немного другого уровня. Есть несколько сборных в мире, которые стоят особняком. Бразилия, Аргентина — это те сборные, которые много раз становились чемпионами. Поэтому с ними в принципе договориться непросто вне зависимости от того, являются ли они членами БРИКС или нет.

— Октябрьский саммит [БРИКС] в Казани может этому поспособствовать, на ваш взгляд?

— Мы, несомненно, будем просить наших коллег из властных структур тоже обозначить эту тему. Но, опять же, решение принимают федерации. Федерации — независимые от правительств организации. У них могут быть свое расписание, свои договоренности, о которых мы не знаем. Тем не менее работа с такими сборными нами тоже ведется, — сказал Митрофанов Sport24.