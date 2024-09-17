Аршавин назвал клуб, который ему не нравится на старте РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин признался, что на старте Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ему не нравится игра «Крыльев Советов». Эксперт не верил, что самарцы смогут обыграть казанский «Рубин» в матче 8-го тура РПЛ. Напомним, игра завершилась в пользу «Крыльев Советов» со счётом 2:0.

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«Я не думал, что «Крылья Советов» выиграют у «Рубина». Мне не нравятся самарцы на старте чемпионата. Также расбалансирован «Оренбург», а вот «Локомотив» порадовал. Вообще, нейтрального болельщика радует Батраков», — сказал Андрей Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ.