Игрок «Локомотива» рассказал, в каком клубе из Европы мечтает оказаться

19-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, за какой европейский клуб мечтает сыграть.

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«Если говорить про европейский клуб, то это действительно «Барселона», хотел бы когда‑нибудь там оказаться, такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьёзного добьюсь с «Локомотивом», приводит слова Батракова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.