Футболист умер после массовой драки на поле

Молодой футболист парагвайского клуба «Насьональ» из города Сан‑Бернардино скончался после массовой драки на поле, сообщает пресс‑служба команды.

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По данным СМИ, 15‑летний Исмаэль Домингес дебютировал за основную команду клуба в матче против «Бокерона». Незадолго до финального свистка между игроками произошла драка, приведшая к трагедии. В какой‑то момент Домингес упал на землю и получил несколько ударов ногами, один из которых оказался смертельным, заявил президент «Насьоналя» Хосе Сарате.

Тренер «Насьоналя» Леонардо Вит рассказал, что Домингес, получив удар в спину, упал к нему на руки «без сознания».

— Наши парамедики вместе с сотрудниками действительно оказали ему первую помощь, он не дышал, — добавил Вит.

Пострадавшему сначала оказали помощь в больнице «Сан‑Пабло», оттуда его перевели в другое медицинское учреждение, где констатировали смерть из‑за тяжелой травмы головы.

Прокуратура начала расследование, чтобы установить обстоятельства смерти молодого человека, в качестве подозреваемого был вызван 14‑летний подросток. В прокуратуре отметили, что первые версии происшествия указывают на то, что когда началась драка, «подозреваемый, не принимавший участия в игре, вышел на поле и напал на потерпевшего», который остался без сознания.