Футболист умер после массовой драки на поле

В Парагвае 15‑летний футболист умер после драки на поле
Молодой футболист парагвайского клуба «Насьональ» из города Сан‑Бернардино скончался после массовой драки на поле, сообщает пресс‑служба команды.
По данным СМИ, 15‑летний Исмаэль Домингес дебютировал за основную команду клуба в матче против «Бокерона». Незадолго до финального свистка между игроками произошла драка, приведшая к трагедии. В какой‑то момент Домингес упал на землю и получил несколько ударов ногами, один из которых оказался смертельным, заявил президент «Насьоналя» Хосе Сарате.
Тренер «Насьоналя» Леонардо Вит рассказал, что Домингес, получив удар в спину, упал к нему на руки «без сознания».
— Наши парамедики вместе с сотрудниками действительно оказали ему первую помощь, он не дышал, — добавил Вит.
Пострадавшему сначала оказали помощь в больнице «Сан‑Пабло», оттуда его перевели в другое медицинское учреждение, где констатировали смерть из‑за тяжелой травмы головы.
Прокуратура начала расследование, чтобы установить обстоятельства смерти молодого человека, в качестве подозреваемого был вызван 14‑летний подросток. В прокуратуре отметили, что первые версии происшествия указывают на то, что когда началась драка, «подозреваемый, не принимавший участия в игре, вышел на поле и напал на потерпевшего», который остался без сознания.