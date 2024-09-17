Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду удивился по приезде в Россию

Нападающий «Зенит» Лусиано поделился впечатлениями от своего приезда в Россию.

«По правде говоря, я очень удивился: город поразил своей красотой и историческим обликом. Покорил с первого взгляда! Мы с моей девушкой очень довольны, продолжаем осваиваться тут и понемногу изучаем прогулочные маршруты», – приводит слова Лусиано пресс-служба «Зенита».

Лусиано перешел в «Зенита» из «Архентинос Хуниор». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. За петербургский клуб форвард провел два матча: оформил дубль в ворота «Пари Нижнего Новгорода» (3:0) и забил победный гол в ворота ЦСКА (1:0).

После восьми туров «Зенит» с 20 очками лидирует в РПЛ. Отрыв от ближайших преследователей «Краснодара» и «Локомотива» – два очка.

Следующий матч «Зенит» проведет дома против «Рубина» в Кубке России. Игра пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.