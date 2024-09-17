Экс‑защитник «Динамо» Сазонов получил травму

Защитник итальянского «Эмполи» Саба Сазонов получил травму колена, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

У 22‑летнего защитника выявлено повреждение передней крестообразной связки правого колена. Грузин получил травму на тренировке.

Сазонов перешел в «Эмполи» из «Торино» на правах аренды 30 августа и еще не провел ни одной игры за новую команду. В прошлом сезоне в составе «Торино» экс‑игрок московского «Динамо» принял участие в 12 матчах Серии А.