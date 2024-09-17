ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Зенитом»

Московский ЦСКА просит рассмотреть эпизод на 43-й минуте матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1). Клуб считает, что арбитр Алексей Сухой ошибочно засчитал гол сине-бело-голубых после игры защитника Вячеслава Караваева рукой, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

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Также армейцы обратились в ЭСК РФС по моменту на 80-й минуте, когда арбитр Сухой не удалил защитника «Зенита» Нуралы Алипа за стычку с игроком ЦСКА Мойзесом.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе московской команды 13 очков. В следующем матче подопечные Марко Николича сыграют с «Краснодаром» в рамках Фонбет Кубка России, игра состоится 18 сентября. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата (20).