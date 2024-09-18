Эксперт призвал не спешить с выводами о выступлениях Дзюбы

Российский тренер Александр Бородюк призвал не спешить с выводами о выступлениях нападвющего Артема Дзюбы, который подписал контракт с тольяттинским «Акроном». Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Не стоит спешить с выводами о Дзюбе — прошел только один матч. Предлагаю дождаться конца сезона и только тогда делать выводы уже тогда. Я надеюсь, что он будет забивать за «Акрон»», — заявил Бородюк.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант РПЛ. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков. О подписании Дзюбы тольяттинский клуб объявил в последний день летнего трансферного окна.

В первом матче за «Акрон» против подмосковных «Химок» (3:0) Дзюба отметился результативной передачей.