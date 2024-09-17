Жирков рассказал о потере в деньгах при уходе из «Анжи» в «Динамо»

Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» и московского «Динамо» Юрий Жирков рассказал, что ему пришлось пойти на двукратное понижение зарплаты при переходе из дагестанской команды в стан бело-голубых.

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«Неожиданно было. Вроде только начал играть в «Анжи». Нас тогда собрал Сулейман Керимов у себя в доме, подъехал Ротенберг, и начался разговор. Нам сказали, что мы все переходим в «Динамо». При этом условия контрактов должны были те же остаться. Но в итоге мне всё равно пришлось пойти на двойное понижение. Я не усмотрел пункт, что зарплата была в валюте, а получилось всё по курсу. Так что кто-то перешёл на тех же условиях, а я – нет (смеётся). Почему «Динамо» никак не может завоевать трофеи? Не знаю, как сейчас. Но в то время всякие странные нефутбольные люди вмешивались в дела клуба и мешали достичь высоких результатов. Были какие-то непонятные смены курса. То деньги есть, то их нет», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, в ходе профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за лондонский «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.