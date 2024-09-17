У Слуцкого 25 побед, 4 ничьих и 1 поражение во главе «Шанхая». Сегодня обыграли корейский «Пхохан» в азиатской ЛЧ – 4:1
Леонид Слуцкий выиграл 25 из 30 матчей во главе «Шанхай Шеньхуа».
Сегодня китайская команда обыграла южнокорейский «Пхохан Стилерс» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов Азии (4:1). Клубы являются участниками Восточного дивизиона.
Это была 30-я игра российского специалиста на посту главного тренера «Шанхая». На его счету 25 побед, 4 ничьих и 1 поражение – от «Бэйцзин Гоань» в чемпионате Китая (1:2). Общий счет этих матчей – 77:20.
21 сентября «Шанхай Шеньхуа» встретится с «Тяньцзинь Цзиньмэнь» в 26-м туре чемпионата.
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У Слуцкого 25 побед, 4 ничьих и 1 поражение во главе «Шанхая». Сегодня обыграли корейский «Пхохан» в азиатской ЛЧ – 4:1
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