«Химки» не выплатили штабу Талалаева неустойку за разрыв контрактов

Экс-помощник главного тренера «Химок» Сергей Рыжиков заявил, что подмосковный клуб не выплатил штабу Андрея Талалаева неустойку за разрыв контрактов.

— Вместе с Талалаевым вы вывели «Химки» в РПЛ, но затем весь тренерский штаб убрали. Как реагировали?

— Дыма без огня не бывает. Ходили различные слухи, и разные блогеры в телеграм-каналах писали, что над нашим тренерским штабом сгущаются тучи. Мы были в курсе, хоть Андрей Викторович и не распространялся. А когда мы ушли в отпуск, всё узнали. Андрей Викторович приболел, а мы работали, пока с нами не расторгли контракты.

— Руководство «Химок» объяснило своё решение?

— Андрею Викторовичу сказали, и он точно знает, почему было принято такое решение. Но мы не в курсе, хоть мы и соратники нашего полководца. Не думаю, что об это нужно знать, ведь меньше знаешь — крепче спишь. Но клуб не заплатил неустойку. Мы ждём решения КДК, — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.