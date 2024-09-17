Луиш Каштру уволен с поста главного тренера «Аль-Насра»

«Аль-Наср» в своём официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил об увольнении португальского специалиста Луиша Каштру с поста главного тренера команды.

«Все в «Аль-Насре» хотели бы поблагодарить Луиша и его сотрудников за их самоотверженную работу в течение последних 14 месяцев. Желаем вам удачи в будущем», — написала пресс-служба саудовского клуба.

63-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Аль-Насра» в июле 2023 года. За этот период под его руководством саудовский клуб провёл 54 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, девять раз сыграл вничью и девять раз проиграл.

После трёх туров нынешнего сезона саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал пять очков и занимает седьмое место.