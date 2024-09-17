Сергей Рыжиков назвал тройку сильнейших вратарей в России

Бывший голкипер сборной России Сергей Рыжиков назвал тройку сильнейших вратарей страны.

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— Назовите тройку сильнейших вратарей в России. — Лунёв из «Динамо», Латышонок из «Зенита» и Максименко из «Спартака». Если брать не из РПЛ, то ещё Сафонов. У нас много вратарей держат высокую планку, — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Рыжиков в ходе своей профессиональной карьеры игрока провёл 359 матчей в составе «Рубина», в которых 155 раз сыграл «на ноль». Также голкипер выступал за «Крылья Советов», «Анжи», «Тамбов» и другие команды. На счету голкипера один матч в составе сборной России по футболу. Сергей завершил вратарскую и начал тренерскую карьеру в 2021 году.