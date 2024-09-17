Покер Кейна помог «Баварии» разгромить «Динамо» Загреб

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и загребское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. Матч закончился со счётом 9:2 в пользу хозяев.

На 20-й минуте счёт во встрече открыл нападающий немецкого клуба Гарри Кейн, реализовав 11-метровый удар. На 34-й минуте защитник Рафаэл Геррейру укрепил преимущество хозяев. На 38-й минуте крайний нападающий «Баварии» Майкл Олисе довёл счёт до разгромного.

На 49-й минуте нападающий гостей Бруно Петкович сократил отставание в счёте. На 51-й минуте защитник Такуя Огивара забил второй гол «Динамо» в матче. На 57-й минуте Гарри Кейн оформил дубль. На 61-й минуте Олисе также оформил дубль. На 73-й минуте Кейн оформил хет-трик. На 78-й минуте Кейн оформил покер, забив гол с пенальти. На 85-й минуте вингер Лерой Зане забил восьмой мяч мюнхенского клуба. На 90+2-й минуте полузащитник хозяев Леон Горецка забил 11-й мяч во встрече.