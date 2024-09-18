Губерниев объяснил слабость российских футболистов

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Metaratings заявил, что российские футболисты должны пробовать свои силы в европейских чемпионатах, чтобы соревноваться с лучшими.

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По его словам, подписывая длинные контракты в Российской премьер-лиге (РПЛ), игроки связывают себя по рукам и ногам.

«Недавно я познакомился с Игорем Дивеевым. Прекрасный молодой человек — тонкий и умный. Время идет, а у него контракт с ЦСКА еще на четыре года. Зачем игроки заключают такие долгие контракты, если хотят уехать зарубеж? Если бы я был игроком, то я бы уехал. Спортсмен должен соревноваться с лучшими», — заявил Губерниев.

Текущий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года. В турнирной таблице чемпионата России армейцы занимают шестую строчку, имея в активе 13 очков после восьми туров.