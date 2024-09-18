«Рома» назначила хорвата Юрича главным тренером команды

«Рома» объявила о назначении Ивана Юрича на пост главного тренера команды.

Соглашение с хорватским специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Последним место работы Юрича был «Торино», который он тренировал с 2021 по 2024 год. Ранее специалист также работал в «Мантове», «Кротоне», «Дженоа» и «Вероне».

В среду римляне сообщили об отставке тренера Даниэле Де Росси. 41‑летний экс‑футболист римлян возглавлял команду с января 2024 года. В прошлом сезоне «Рома» под его руководством заняла шестое место в Серии А и дошла до полуфинала Лиги Европы.

В четырех стартовых турах чемпионата Италии «Рома» под руководством Де Росси не одержала ни одной победы, трижды сыграв вничью и один раз проиграв. Команда занимает 16‑е место в турнирной таблице Серии А, набрав три очка.