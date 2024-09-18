Экс-футболист рассказал, сколько Соболев забьет в «Зените»

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин выразил мнение, что нападающий команды Александр Соболев должен забить за сезон минимум семь мячей. Слова экс-футболиста приводит «Матч ТВ».

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«Соболев, пока что, не готов на сто процентов, он долго не играл. Плюс на него сейчас сильное давление, сложно показывать свой лучший футбол. Соболев должен забить минимум семь мячей, а то и больше. Если будет меньше — это провал», — заявил Гасилин.

Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака» в конце трансферного окна, дебютировал в официальном матче за чемпионов России в игре восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в Москве (1:0). Форвард вышел в стартовом составе и провел на поле час игрового времени, но не отметился результативными действиями. Во встрече Кубка России против «Рубина» (2:0) он отдал голевую передачу.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 20 очками после восьми проведенных матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, отставая на пять баллов.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с «Краснодаром».