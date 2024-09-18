В «Химках» отреагировали на слухи о возможной отставке Артиги

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев высказался о возможной отставке главного тренера Франка Артиги.

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«Информация о возможной отставке Артиги — полный бред. Мы даже не рассматриваем этот вопрос. У нас с Артигой заключен длительный договор, и мы продолжаем сотрудничество. Команда готовится к предстоящим матчам, Франк Артига и его тренерский штаб продолжают свою работу», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Франка Артиги набрала шесть очков за восемь матчей.